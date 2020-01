Türkmenoğlu’ndan yeni ilçe başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeni atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

AK Parti Van İl Başkanlığı bünyesinde yapılan değişikliğin olumlu yankıları sürüyor. Bir süre önce genel merkez tarafından İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçe başkanlıklarındaki değişiklik sebebiyle yapılan "hayırlı olsun" ziyaretlerine bir yenisi daha eklendi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ana kademe yönetim kurulu üyelerini yanına alarak sırasıyla Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaret Tuşba İlçe Başkanı M. Nuri Başdinç’e oldu. Kalabalık bir heyetle ilçe başkanlığına gelen Türkmenoğlu, burada Başdinç ve yönetimi tarafından karşılandı. Burada konuşan Türkmenoğlu, görevi devreden eski başkan Muğdat Günini’ye teşekkür ederek başladı. AK Parti’nin 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde ulaşması için en kılcal damarlarda bile çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Türkmenoğlu, "Amacımız baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Değerli teşkilat mensuplarım, sadakat ve sabrı birleştirin. Bu iki mihvalle birlikte elhamdülillah davamızı çok çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Eski İlçe Başkanımız Muğdat Günini ile birlikte güzel işlere imza attık. M. Nuri Başdinç kardeşimizle de bunu sürdüreceğiz. 2020 yılı kongre yılımız. Değişim ve dönüşüm her kademede yaşanacaktır" dedi.

Konuşmasında kibir ve ’ben’ eksenli düşüncelerin zararından da bahseden Türkmenoğlu, “‘Ben varsam AK Parti’de her şey güllük gülistanlık, ben yoksam her şey tufan’ mantığını bir tarafa bırakmak lazım. M. Nuri Başdinç kardeşimiz mimardır. ABD de 1 yıl boyunca eğitim görmüş eğitimli biridir. Üstlendiği misyonun hakkını vereceğine yürekten inanıyoruz. Bizler birbirimizin başarısı için çalışmalıyız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı M. Nuri Başdinç ise, bir konuşma yaparak ziyaretin kendileri için önemine değindi. Başdinç, görev ve sorumluluğun bilincinde olduklarını ve birleştiren, bütünleştiren, kendilerinden önce görev almış yöneticilerle istişare içerisinde olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Türkmenoğlu yeni başkana çiçek takdim etti.

Ardından AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığına geçen Türkmenoğlu ve heyeti, burada yeni Başkan Ethem Görgülü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandılar. Burada da bir konuşma yapan Türkmenoğlu, 2020 yılının partileri için kongre yılı olduğunu ve yılsonuna kadar tüm kongreleri tamamlayacaklarını söyledi. 2023 yılının AK Parti ve ülke için önemine değinen Türkmenoğlu, "AK Parti 2023 yılı hedeflerine sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselecektir. 2023 yılı Türkiye’miz için 100. kuruluş yılı özelliğini taşırken, partimiz için altın yıl, Van’ımız için de bugüne kadarki aldığı tüm oyların daha da üstünde oy aldığı yıl olacak inşallah. Biz bu hedeflerimize karşılıksız sevenlerle ulaşacağız. Bu hedeflerimize giderken de samimiyet, tevazu ve gayreti elden bırakmayacağız. Nice güzel insanlar geldi bu şehre hizmet etti ve niceleri gelecek hizmet edecekler. Bu bilinçle partimizin kapıları herkese açıktır. Ama gerçek olan bir şey var ki değişim siyasi partiler içerisinde rutin bir durumdur. Her kongre dönemimiz, heyecanın doruğa çıktığı dönemdir. Bu değişim ve dönüşümlerle birlikte teşkilatlarımızın her kılcal damarını aktif hale getireceğiz. İpekyolu ilçemize 2 yıl boyunca hizmet eden Vesim Yaviç başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yerine gelen Ethem Görgülü kardeşimiz de Selçuk Üniversitesini birincilikle bitirmiş çok başarılı bir mimar kardeşimizdir. Çok başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkmenoğlu, Ethem Görgülü’ye çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Türkmenoğlu ve heyeti, son olarak Edremit ilçesine geçerek burada yeni İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu’na ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.