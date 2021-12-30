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TURKOVAC'a ilk uygulama gününde ilgi büyük

30.12.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş: - "e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor" - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan: - "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o yoğun ilgiyi görüyoruz"

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, bugün şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan yerli aşıya ilişkin "e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." dedi.

Ateş, TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığı Ankara Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırdığını hatırlattı.

Tüm şehir hastanelerine aşıların transferinin dün itibarıyla tamamlandığını ve randevuların açıldığını aktaran Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde de aşılamanın başladığını bildirdi.

Ateş, "Ankara Şehir Hastanesinde bugün sabah itibarıyla 50'nin üzerinde aşı yaptık. e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." ifadesini kullandı. İhsan Ateş, randevular içerisinde daha önce hiç aşı yaptırmayanların da bulunduğunu söyledi.

- "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan ise "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kendisinin de dün TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirten Turan, aşı yerinde hafif ağrı ve kas ağrıları yaşadığını, sabah saatlerinde bu etkilerin sona erdiğini anlattı.

Sema Turan, "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu ilgi gerçekten çok değerli." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşılara acil kullanım onayının verilmesi için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik ve güvenlik verilerine dair tüm evrakların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunulduğunu anımsatan Kayıpmaz, bu kurumdaki Bağımsız Veri İzleme Komitesinin verileri değerlendirdiğini aktardı.

- "Aşılar gerekli kriterleri karşıladığında acil kullanım onayı veriliyor"

Aşılarda güvenliğin önemine dikkati çeken Kayıpmaz, verileri inceleyen bağımsız bilim insanlarının, gerekli kriterleri karşıladığında aşılar için acil kullanım onayı verdiğini, sürecin de bu şekilde işletildiğini belirtti.

TURKOVAC'ın etkinliğinin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yönelik Kayıpmaz, ilerleyen günlerde detayların kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği Kovid-19 Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç de soru üzerine ihtiyaçlara göre üretime devam edileceğini kaydetti.

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