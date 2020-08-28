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Türkücü Ceylan makyajsız yakalandı! Ceylan'ın paylaşımlarıyla makyajsız hali arasındaki fark olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, zaman zaman değişimiyle sosyal medyanın gündemine geliyor. Türkücü Ceylan geçtiğimiz gün makyajsız haliyle görüntülenince şaşırttı.

Türkücü Ceylan makyajsız yakalandı! Ceylan'ın paylaşımlarıyla makyajsız hali arasındaki fark olay oldu

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan estetik dokunuşlarla çok edğişmişti. Paylaştığı karelerde Zuhal Topal'a,Hadise'ye ve Elçin Sangu'ya benzetilen Ceylan bu durumdan rahatsızlık duyuyordu.

Habertürk'ün haberine göre; Ulus'ta objektiflere yansıyan Ceylan, uzun süre bankada kaldı. Çıkışta valeden aracını aldı ve oradan ayrıldı.

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Ünlü şarkıcının makyajsız olması da dikkat çekti.

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Gerçek haliyle paylaşımları arasında epey fark olan Ceylan herkesi şaşırttı.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta son halini gösteren bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın fotoğrafı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.

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