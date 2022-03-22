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Türlü taklidi yapan Maraş tava tarifi! Maraş tava malzemeleri nelerdir? Maraş tava nasıl yapılır?

22.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maraş tava tarifi geniş ailelerin vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Sebzenin ve etin uyumu ile Maraş tava bir nevi türlü yemeğine de benzetilmektedir. Maraş tava bir kez yapıldığında sürekli istenen, sofranızın baş tacı olabilecek potansiyele sahip bir yemektir. Sebzelerin vitamini, etin yüksek proteini ile Maraş tava sizin ve sevdiklerinizin favorisi olacak. Şimdi sizi Maraş tava tarifi ve malzemeleri ile baş başa bırakalım!

Türlü taklidi yapan Maraş tava tarifi! Maraş tava malzemeleri nelerdir? Maraş tava nasıl yapılır?

Maraş tava tarifi ile ete ve sebzeye doyabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi Maraş tava, Kahramanmaraş yöresine ait bir yemektir. Maraş tava, geniş sofralara çok yakışacak bir tariftir. Maraş Tavanın içinde patlıcan, biber, domates, soğan ve kuzu etine kadar yok yok. İsteğe göre dana etinin yumuşak bölümleri de Maraş tava tarifinde kullanılabilir. Çeşit çeşit sebzenin tadı, vitamini aynı zamanda etin yüksek proteini ile Maraş tava sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Sırada Maraş tava nasıl yapılır diyelim ve tarife geçelim...

MARAŞ TAVA MALZEMELERİ NELERDİR?

3 adet küp şeklinde doğranmış patlıcan
3 adet patates küp şeklinde doğranmış olsun.
2 adet kapya biber
2 adet soğan
5 adet kabukları soyulmuş, doğranm domates
1 kilogram kuşbaşı kuzu kol
1 tatlı kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1,5 su bardağı su
100 gram kuyruk yağı

MARAŞ TAVA NASIL YAPILIR?

İlk önce patlıcanları, patatesleri, kapya biberleri, domatesleri ve soğanları tepsiye alıp karıştıralım. Daha sonra eti ekleyin ve sebzelerin üzerine iyice yayın. Üzerlerine baharatları serpin.
Sarımsakları ekleyip suyu üzerlerinde gezdirin. Yaptığınız karışımı hafifçe karıştırıp kuyruk yağını tepsiye güzelce dağıtın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında pişirmeye başlayın, 30. dakikada karıştırın ve toplamda 1 saat pişirin. Sıcak olarak servis edin.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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