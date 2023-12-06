Turnike programı ile hafızalara kazınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıkan Güner Ümit'in son hali şaşırttı

Ünlü programcı Güner Ümit, 1990'lı yıllarda sunduğu Turnike adlı yapımla izlenme rekorları kırıyordu. Yaptığı gafla televizyon serüveni sona eren ünlü isim yıllar sonra ortaya çıktı.

2017 yılında verdiği röportajda artık sade bir hayat yaşadığını belirten Güner Ümit, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

DOKTORU GÜNER ÜMİT'İ PAYLAŞTI

Kontrol için gittiği hastanenin doktorunun paylaşımıyla ortaya çıkan Güner Ümit sosyal medyada gündem oldu.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Doktoru "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit’e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Güner Ümit'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.







