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Turşu ihracatının yüzde 80'i Ege'den

22.12.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu ihracatının yüzde 80'i Ege'den

İZMİR (AA) - Türkiye'den, yılın 11 ayında gerçekleşen turşu ihracatı 300 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2021 yılında 129 ülkeye turşu gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl ocak-kasımdaki turşu ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 268 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktığını belirtti.

Türk turşu sektörünün, modern tesislerinde kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30'un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu üreterek 129 ülkeye ihraç ettiğini kaydeden Uçak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için salgın döneminde turşuya talebin arttığını aktardı.

Ege Bölgesi'nin ürün desenindeki çeşitlilik ve kalite sayesinde Türkiye'nin turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda olduğunu ve turşu ihracatının yüzde 80'inin Ege'den yapıldığını kaydeden Uçak, "2021 yılının 11 aylık diliminde gerçekleştirdiğimiz 300 milyon dolarlık turşu ihracatının 240 milyon dolarını Egeli ihracatçılarımız yaptı." ifadelerini kullandı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye’nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 133 milyon 250 bin dolarla kornişon turşusu olurken, biber turşusu 132 milyon 860 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi.

2021 yılının ocak - kasım döneminde Almanya, 76 milyon dolarlık Türk turşusu talebiyle zirvede yer aldı. Hollanda 47 milyon dolarlık taleple bu ülkeyi takip etti.

Türkiye, ABD'ye 32 milyon dolarlık, İngiltere'ye 25 milyon dolarlık, Romanya'ya ise 11 milyon dolarlık turşu gönderdi.

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