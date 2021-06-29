İlginç festival! Erkek çocuklarının ergenliğe girişini seromoniyle kutlayan kabile: Masailer

Kenya'nın Başkenti Nairobi'ye yaklaşık 390 kilometre uzaklıktaki Masai Mara'da yaşayan kabile, aslan leopar ve çita gibi vahşi hayvanların bulunduğu uçsuz bucaksız düzlüklerde hayat sürüyor. Küçük dal parçaları ve sığır dışkılarıyla yapılan tek gözlü kulübelerde yaşayan Masailer, dini törenlerde büyük ve küçükbaş hayvanların kanını içiyor.

5-10 yılda bir kez düzenlenen Masai Festivali, 9-15 yaş arasındaki erkek çocuklarının ergenliğe girişini kutlamak için yapılıyor. Festivale erkek çocuklarının katılması mecburi kılınıyor. İlk gün çocukların geceyi vahşi hayvanlarla dolu ormanda tek başına getirmesi isteniyor. Bu görevi yerine getirerek başarıyla kabileye dönen çocuklar adeta bir kahraman gibi karşılanıyor. Karşılama sırasında çocukların üzerine bira ve süt karışımından oluşan bir içecek dökülüyor. Sonrasında ise festivalin eğlenceli kısmı başlıyor.

Yüzlerini boyalarla istedikleri şekillerde boyayan çocuklar ellerindeki çubuklarla kabileye özgü bir dans yapıyor. Bu dansı sonucunda ise çocuk grubunun lideri belirleniyor. Il Mirisho adı verilen seremoniye katılan çocuklar 5 yıl içinde sünnet ediliyor ve kabilenin koruyucusu sayılacak ”moran” mertebesine ulaşıyorlar. Bu seremoni ile birlikte çocuk grubu, toplum içinde tanınmış bir ekip haline geliyor.



