Omo Vadisi’nde akıl almaz bir yaşam! Bodi kabilesi, yılın altı ayı kilo almak için inek kanıyla besleniyorlar

Doğu Afrika’da bulunan ve 760 kilometre uzunluğundaki Omo Nehri’nin çevresinde birçok kabile ve küçük topluluk yer alıyor. Bodi ya da diğer adıyla Me’en kabilesi olarak bilinen topluluk Omo Vadisi’nin popüler gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Bodi kabilesi, yarı göçebe olarak hayatını sürdürüyor.

Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue tarafından kameralara kaydedilen kabile aslında kendilerine has ve kapalı bir hayat yaşıyor. Dışarıdan gelenlere oldukça sıcak davranmayan kabile ‘Engai’ adı verilen bir Tanrı’ya inanıyor. Toplumsal düzeni ve hukuk kurallarını ise yaşlılar belirliyor. Aralarında tartışma çıktığında ise kavga etmek yerine birbirlerine büyükbaş hediye ederek sorunlarını çözüyorlar. Hayvanlar mevsim geçişlerinde bölge değiştirerek göç ettikleri sırada Bodi Kabilesi de hayvanları takip ediyor.

Bodi kabilesini ilginç kılan ise Haziran ayında Ka'el adını verdikleri yeni yıl törenleri için düzenledikleri geleneksel yarışmalarıdır. Bu geleneksel yarışma kapsamında en şişman adam seçiliyor. Gençler altı ay boyunca aralıksız ineklerden elde ettikleri kanı kana kana içiyor ve kilolarını iki katına çıkarıyor. Yarışmayı kazanan ise ödüllendiriliyor.



