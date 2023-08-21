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TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

21.08.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. 2–9 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı ve adayların erişimine açıldı. Peki, TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem ek yerleştirme süreci tamamlandı. 2–9 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi ve TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Peki, ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 02 - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapmışlardı.

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.

TUS

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlı eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse ediliyor.

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