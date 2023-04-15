EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takvimi

TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takvimi

15.04.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tus 2. dönem sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS birinci dönem sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan ve başarısız olduğunu düşüneler TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takvimi

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS birinci dönem sınavı bugün yapıldı. Sınavın sonuçları ise 12 Mayıs'ta açıklanacak. Bugünkü sınava katılamayan ya da katılıp da başarısız olduğunu düşünenler ise TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TUS 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 2.Dönem 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

ösym3

TUS 2. DÖNEM SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS 2. dönem sınav başvuruları ise 4 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2023 tarihinde son bulacak.

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak ediliyordu! Okullar o gün açılacakMerak ediliyordu! Okullar o gün açılacak
YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı: YÖKDİL 2023 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı: YÖKDİL 2023 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM tus ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF e kampüs ekranı 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF e kampüs ekranı 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.