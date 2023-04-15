TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takvimi

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS birinci dönem sınavı bugün yapıldı. Sınavın sonuçları ise 12 Mayıs'ta açıklanacak. Bugünkü sınava katılamayan ya da katılıp da başarısız olduğunu düşünenler ise TUS 2 ne zaman? 2023 TUS 2. dönem sınav başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TUS 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-TUS 2.Dönem 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

TUS 2. DÖNEM SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS 2. dönem sınav başvuruları ise 4 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2023 tarihinde son bulacak.

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da biliniyor.



