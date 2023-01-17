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TUS sınavı ne zaman, ertelendi mi? ÖSYM'den son dakika '2023 TUS sınavı' açıklaması!

17.01.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara sürdürüyor. 19 Mart'ta yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, TUS sınavı ne zaman? ÖSYM 2023 TUS başvurularını duyurdu. İşte detaylar...

TUS sınavı ne zaman, ertelendi mi? ÖSYM'den son dakika '2023 TUS sınavı' açıklaması!

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara sürdürüyor. 19 Mart'ta yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, TUS sınavı ne zaman? ÖSYM 2023 TUS başvurularını duyurdu. İşte detaylar...

2023 TUS SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

TUS sınavının 19 Mart 2023 tarihinde yapılması bekleniyordu.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrası TUS sınav tarihi ve başvuru tarihi belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

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