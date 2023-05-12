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TUS sonuçları 2023 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama ekranı

12.05.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tıpta Uzmanlık Sınavı 15 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava katılan tüm adaylar bu tarihten itibaren sınav sonuçlarını heyecanla bekliyorlardı. TUS sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. TUS sonuçları 2023 AÇIKLANDI! İşte ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama ekranı...

TUS sonuçları 2023 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama ekranı

15 Nisan'da gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası TUS sonuçları büyük bir heyecanla beklenmeye başlanmıştı. 2023-TUS 1. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecekler. İşte tüm detaylar...

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TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

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TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. 5.3. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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