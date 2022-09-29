TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! TUS 2. dönem sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı

2022 TUS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan "TUS 2. dönem sonuçları " açıklamasının detayları merak konusu oldu. TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.
TUS 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem sonuçları için tıklayınız:
https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9504
ÖSYM'den yapılan açıklamada TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınacvlarının cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.
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