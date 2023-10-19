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TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI SONUC.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile 2023 TUS sonuçları nasıl öğrenilir?

19.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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TUS sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunuldu. 24 Eylül'de iki farklı oturumda gerçekleştirilen 2. dönem sınavının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Peki, ÖSYM ile 2023 TUS sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr TUS sonucu sorgulama ekranı

TUS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Paylaşımda, "2023-TUS 2. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı" ifadesine yer verildi. İşte, sonuc.osym.gov.tr TUS sonucu sorgulama ekranı...

TUS SONUÇLARI BELLİ OLDU!

TUS sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı.

24 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adaylara Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilen sınavda 100 soru yöneltildi ve 135 dakika süre verildi.

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden aldıkları sonucu bugün itibarıyla öğrenebiliyorlar.

TUS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.

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