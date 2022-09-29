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TUS TABAN PUANLARI 2022! TUS 2. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

29.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 TUS taban puanları (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 29 Eylül 2022 Perşembe günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. dönem sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda soru ve cevap anahtarının da yayımlandığı belirtildi. Şimdi birçok kişi internette, 'TUS taban puanları 2022' konu başlığını araştırıyor. Peki, TUS 2. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

TUS TABAN PUANLARI 2022! TUS 2. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

2022 TUS taban puanları, 29 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 4 Eylül Pazar günü yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları belli oldu. Peki, TUS 2. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

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TUS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS 2. dönem sınav sonuçları 29 Eylül 2022 Perşembe günü açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava giren kişilerin sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekleri kaydedildi.

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TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS 2. dönem kontenjanlarına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"4 Eylüldeki TUS'a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı."

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TUS KONTENJANLARI 2022!

Bilindiği üzere adaylarprogramlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları baz alınarak bilgisayarla yerleştirilecektir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/TUSDONEM2/konttablo13072021.pdf

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2022 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem sonuçları için tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9504

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2022 TUS SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınacvlarının cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

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