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TUS taban puanları boş kontenjanları 2022: TUS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ek tercih kılavuzunda

04.11.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS taban puanları ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. Ekim ayında alınan TUS tercihlerinin sonuçları 4 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada taban puan bilgisine de yer verildi. Peki, TUS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS taban puanları boş kontenjanları 2022: TUS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ek tercih kılavuzunda

TUS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları araştırılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen TUS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra ek tercih işlemlerine geldi. Geçtiğimiz yıl TUS tercih sonuçları 21 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

TUS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak taban ve tavan puan bilgisine ulaşabilirsiniz.
TUS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS ek tercih tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapıldı. Geçtiğimiz yıl TUS tercih sonuçları 21 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
2022-TUS ilgili dönemin sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-TUS ilgili dönemin ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir.

tus-ek-tercih

a) 2022-TUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak,
b) 2022-TUS ilgili dönemi sonucuyla hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak
Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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