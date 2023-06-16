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TUS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! ÖSYM TUS 2023 1. Dönem Tus yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

16.06.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrilmişti. Beklenen açıklama az önce geldi ve TUS TERCİH SONUÇLARI açıklandı. Peki, ÖSYM TUS 2023 1. Dönem Tus yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama sayfası...

TUS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! ÖSYM TUS 2023 1. Dönem Tus yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

2023 TUS tercih sonuçlarının açıklanması tüm adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar adayların erişime açıldı. Peki, ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Haziran 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından öğrenebilecekler.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

TUS

TUS AÇILIMI NEDİR?

TUS’un açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'dır. TUS'un ilk kez uygulandığı yıl 1987'dir. 1987 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde uygulanmakta olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı köklü bir sınavdır.

TUS NEDİR?

TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan Mesleki Bilgi Sınavıdır

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