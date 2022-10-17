TUS tercih işlemleri araştırmaları hız kazandı. ÖSYM, 2022 TUS ikinci dönem kontenjanlarını tablo halinde açıkladı. Peki TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 TUS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS tercih işlemleriyle alakalı ÖSYM'den açıklama bekleniyor. TUS tercih işlemleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek Adayların, kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS kontenjanlarıyla alakalı geçtiğimiz günlerde şu açıklamada bulundu: "4 Eylüldeki TUS'a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ.

2022 TUS ikinci dönem kontenjanlarına ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/TUSDONEM2/ktablosu23092022.pdf' adresine erişim sağlayınız.

