TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Konuya dair yapılan açıklamada 1-9 kasım tarihleri arasında alınan tercihlerin ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldığı belirtildi. Birçok kişi internette, TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte sonuc.osym.gov.tr TUS yerleştirme sonuçları ekranı...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU!

TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.

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