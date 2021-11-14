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TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir toprağa verildi

14.11.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir defnedildi.

Demir için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Demir, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, TUSAŞ çalışanları, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren bazı firmaların yönetici ve temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Serdar Demir'in yakınları ve Temel Kotil taziyeleri kabul etti.

Demir, Kızılcahamam'daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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