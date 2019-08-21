Mynet Trend

Tutkusunu mesleği yaptı! Onun işi hayvanlarla selfie çekmek

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 21.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

İrlandalı gezgin Allan Dixon, herkesin gıpta edeceği bir mesleği icra ediyor. Dixon’ın görevi, dünyayı dolaşmak ve hayvanlarla selfie çekmek. İşte 33 yaşındaki İrlandalı gezgin Allan Dixon’un objektifinden hayvan selfieleri.

İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış. 2012 yılında ‘Avustralya’nın En İyi Mesleği’ yarışmasına katılıp birinci olan İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek bir “Dr. Dolittle” olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan 29 yaşındaki Dixon, Avustalya‘nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağlama konusunda karar alır. Dixon’un işi, dünyayı dolaşıp hayvanlarla selfie çekmek.

İLK SELFİESİ 2010 YILINDA BİR KÖPEKLE

Yıllardır dünyayı dolaşan ve hayvanlarla ilgili çeşitli yayınlara imza atan Dixon, bu konuda bir sosyal medya fenomeni. Dixon’ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle çektirdiği selfie.

100'Ü AŞKIN HAYVANLA SELFİE ÇEKİLDİ

Ardından Avustralya’da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun bir sosyal medya fenomeni olmasının önünü açtı. Şu an bir turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.

KENDİNİ BU İŞE ADAMIŞ

Dixon’ın kendisine imrenen insanlara tek uyarısı: selfie çekilecek hayvanın timsah olmadığından emin olmaları. Şu an 33 yaşında olan İrlandalı Dixon uzun yıllardır kendisini hayvanlarla fotoğraf çekilmeye adamış.

5 DAKİKA İLE 3 SAAT ARASINDA İKNA EDİYOR

Allan, gelecekteki planlarının arasında insanların çok sık görmediği, bilmediği hayvanlarla selfie çekilmek olduğunu söylüyor. Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları ‘selfie’ çekmeye ikna ettiğini söylüyor.

ÖNCE SİZE GÜVENMELERİNİ SAĞLAYIN

Hayvanları ‘selfie’ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen Dixon, bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor. Hayvanlarla çekilecek en iyi ‘selfie’ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor. Önce size güvenmesini sağlayın ve onu rahatlatın. Eğer sizinle fotoğraf çekilirken rahat olursa sonuç altın değerinde olur.

TUTKUSUNUN PEŞİNDEN KOŞTU

Dixon, bundan üç sene önce Avustralya’nın ‘En İyi Mesleği’ yarışmasına katılmış ve birincilik elde etmişti. Dixon, bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koştu.

İŞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Avustralya hükümetiyle anlaşma yaptı ve Avustralya’nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağladı. Dixon, Avustralya turizmine katkı sağladığı fotoğraflarını paylaştığı proje sayesinde internette de çok popüler oldu. Anlaşması bitmesine rağmen Dixon işini öyle çok seviyor ki, bırakmayı düşünmüyor.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Gülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlarGülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlar
Hayvanlara fısıldayan çocuk, görenleri hayrete düşürdü!Hayvanlara fısıldayan çocuk, görenleri hayrete düşürdü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler hayvan selfie

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İlgi görmek için bebek gibi ağlayan kuş duyanları şoke etti!

İlgi görmek için bebek gibi ağlayan kuş duyanları şoke etti!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynada kendini tanıyamayan kedi, sosyal medyada viral oldu!

Aynada kendini tanıyamayan kedi, sosyal medyada viral oldu!

Gülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlar

Gülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlar

Hayvanlara fısıldayan çocuk sosyal medyanın gündeminde! Türk Steve Irwin olmaya aday

Hayvanlara fısıldayan çocuk, görenleri hayrete düşürdü!

Bu yapılan haksızlık dedi ve o anlarını paylaştı!

Bu yapılan haksızlık dedi ve o anlarını paylaştı!

Vazgeçtiğin köpeğe dön de bir bak! Sahibi şişko diye uyutmak istemişti

Vazgeçtiğin köpeğe dön de bir bak! Sahibi şişko diye onu bıraktı

Müzik zevkiniz zekanızı ele veriyor!

Müzik zevkiniz zekanızı ele veriyor! Meğer o müziği sevenler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.