Tutkusunu mesleği yaptı! Onun işi hayvanlarla selfie çekmek

İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış. 2012 yılında ‘Avustralya’nın En İyi Mesleği’ yarışmasına katılıp birinci olan İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek bir “Dr. Dolittle” olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan 29 yaşındaki Dixon, Avustalya‘nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağlama konusunda karar alır. Dixon’un işi, dünyayı dolaşıp hayvanlarla selfie çekmek.

İLK SELFİESİ 2010 YILINDA BİR KÖPEKLE

Yıllardır dünyayı dolaşan ve hayvanlarla ilgili çeşitli yayınlara imza atan Dixon, bu konuda bir sosyal medya fenomeni. Dixon’ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle çektirdiği selfie.

100'Ü AŞKIN HAYVANLA SELFİE ÇEKİLDİ

Ardından Avustralya’da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun bir sosyal medya fenomeni olmasının önünü açtı. Şu an bir turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.