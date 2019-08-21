Tutkusunu mesleği yaptı! Onun işi hayvanlarla selfie çekmek

İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış. 2012 yılında ‘Avustralya’nın En İyi Mesleği’ yarışmasına katılıp birinci olan İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek bir “Dr. Dolittle” olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan 29 yaşındaki Dixon, Avustalya‘nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağlama konusunda karar alır. Dixon’un işi, dünyayı dolaşıp hayvanlarla selfie çekmek.
İLK SELFİESİ 2010 YILINDA BİR KÖPEKLE
Yıllardır dünyayı dolaşan ve hayvanlarla ilgili çeşitli yayınlara imza atan Dixon, bu konuda bir sosyal medya fenomeni. Dixon’ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle çektirdiği selfie.
100'Ü AŞKIN HAYVANLA SELFİE ÇEKİLDİ
Ardından Avustralya’da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun bir sosyal medya fenomeni olmasının önünü açtı. Şu an bir turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.
KENDİNİ BU İŞE ADAMIŞ
Dixon’ın kendisine imrenen insanlara tek uyarısı: selfie çekilecek hayvanın timsah olmadığından emin olmaları. Şu an 33 yaşında olan İrlandalı Dixon uzun yıllardır kendisini hayvanlarla fotoğraf çekilmeye adamış.
5 DAKİKA İLE 3 SAAT ARASINDA İKNA EDİYOR
Allan, gelecekteki planlarının arasında insanların çok sık görmediği, bilmediği hayvanlarla selfie çekilmek olduğunu söylüyor. Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları ‘selfie’ çekmeye ikna ettiğini söylüyor.
ÖNCE SİZE GÜVENMELERİNİ SAĞLAYIN
Hayvanları ‘selfie’ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen Dixon, bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor. Hayvanlarla çekilecek en iyi ‘selfie’ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor. Önce size güvenmesini sağlayın ve onu rahatlatın. Eğer sizinle fotoğraf çekilirken rahat olursa sonuç altın değerinde olur.
TUTKUSUNUN PEŞİNDEN KOŞTU
Dixon, bundan üç sene önce Avustralya’nın ‘En İyi Mesleği’ yarışmasına katılmış ve birincilik elde etmişti. Dixon, bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koştu.
İŞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Avustralya hükümetiyle anlaşma yaptı ve Avustralya’nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağladı. Dixon, Avustralya turizmine katkı sağladığı fotoğraflarını paylaştığı proje sayesinde internette de çok popüler oldu. Anlaşması bitmesine rağmen Dixon işini öyle çok seviyor ki, bırakmayı düşünmüyor.
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