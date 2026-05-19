Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı

Bolu'da bir balıkçının Abant Gölü'nde tuttuğu alabalığın içinden bir sürü küçük balık çıktı. Balıkçı, alabalığın yuttuğu küçük balıkları yeniden göle bırakarak, "Ne kadar çok yemiş" tepkisinde bulundu.

Abant Gölü Tabiat Parkı'na balık tutmak için giden Kadir Cebe, oltasını suya attıktan bir süre sonra alabalık yakaladı. Balığı inceleyen Cebe, alabalığın karın kısmındaki şişkinliği fark etti.

Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı 1

Balığın karnındaki şişliğin nedenini merak eden balıkçı, balığın karnını açtığında içerisinden bir sürü küçük balık çıktığını gördü. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Cebe, alabalığın yuttuğu küçük balıkları yeniden göle bıraktı.

Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı 2

Yaşanan ilginç anlar Kadir Cebe'nin arkadaşı tarafından kayda alındı.
Kaynak: İHA

Bolu
