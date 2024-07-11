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Tutukluluklarına devam dendi... Dilan Polat ve Engin Polat'ın duruşma tarihi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 15:38
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Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmıştı. Dilan ve Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutukluluklarına devam kararı verilen Polat çiftinin duruşma tarihi de belli oldu.

Tutukluluklarına devam dendi... Dilan Polat ve Engin Polat'ın duruşma tarihi belli oldu

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer 26 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

1 dilan

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; iddianamenin kabul edilmesinden sonra 2. Asliye ceza mahkemesi Polat ailesinin ilk duruşmasının adli tatilin hemen sonrasında, 4 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

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Ayrıca aylık tutukluluk değerlendirmesi de bugün nöbetçi Sulh Ceza yerine ilk kez yargılamanın yapılacağı 2. Asliye Ceza mahkemesinde görüldü. Hakim, Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk haline devam kararı verdi.

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AVUKATLAR İTİRAZ EDECEK

9 Ağustos tarihinde de aylık tutukluluk değerlendirmesi yapacağını açıkladı. Avukatlar ise bu karara itiraz edeceklerini belirttiler.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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