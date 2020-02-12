Tutunamayanlar'a flaş transfer! Ünlü YouTuber Atakan Özyurt, Keloğlan rolüyle Tutunamayanlar dizisinde!

TRT 1'de salı akşamları ekranlara gelen Tutunamayanlar dizisine bir isim daha dahil oldu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü YouTuber Atakan Özyurt Tutunamayanlar'ın kadrosuna katıldı. Kafalar Karışık isimli sinema filminde de başrol oynayan Atakan Özyurt dizide Keloğlan karakterini canlandıracak.

Tarık, ilham perisi İlhan ve Lütfü'nün yanına artık Keloğlan da katılıyor. Mahalleye yerleşen Keloğlan, kafede çalışan Eylem'e ise aşık oluyor.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu'da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Fatih Yasin ile tanışan Atakan Özyurt ve daha sonra birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

