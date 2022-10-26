MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuvalete giderken mikrofonu açık unutan Ece Üner'den esprili yanıt!

Tuvalete giderken mikrofonu açık unutan Ece Üner'den esprili yanıt!

26.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur'un programına katılan Ece Üner, tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca gündem oldu. Üner, sosyal medya hesabından olay hakkında güldüren bir yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki Babala TV isimli programına konuk olan Ece Üner, program esnasında bir anda yerinden kalktı. Tuvalete giden Üner'in mikrofonu açık unutulunca ortaya komik anlar çıktı. Bu anlar çok konuşulunca tecrübeli gazeteciden esprili yanıt gecikmedi. Üner'in cevabına Cüneyt Özdemir de yorum yazdı.

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca... Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

"BÜYÜK SIR ÇÖZÜLDÜ"

Ece Üner'İn tuvalete giderken, mikrofonu açık unutması üzerine ortaya komik anlar çıktı. Üner, Twitter hesabından "Büyük sır çözüldü. Tuvalete gidiyorum. Evet yapıyorum ben bunu!" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Ekran görüntüsü 2022-10-26 151434

Cüneyt Özdemir de bu yanıt karşısında yorum yapmadan duramadı.

Ekran görüntüsü 2022-10-26 151446

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonları gözyaşlarına boğdu! 'Can veriyordum'Milyonları gözyaşlarına boğdu! 'Can veriyordum'
Masraflar boşa gitti! Havada korku dolu anlarMasraflar boşa gitti! Havada korku dolu anlar
Paylaşımından sonra gözaltına alınmıştı! Dikkat çeken ifadede 'Atatürk' detayı! Fenomen isim için karar verildiPaylaşımından sonra gözaltına alınmıştı! Dikkat çeken ifadede 'Atatürk' detayı! Fenomen isim için karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Ece Üner sosyal medya İngiliz sterlini

En Çok Okunan Haberler

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.