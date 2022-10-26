Tuvalete giderken mikrofonu açık unutan Ece Üner'den esprili yanıt!

Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki Babala TV isimli programına konuk olan Ece Üner, program esnasında bir anda yerinden kalktı. Tuvalete giden Üner'in mikrofonu açık unutulunca ortaya komik anlar çıktı. Bu anlar çok konuşulunca tecrübeli gazeteciden esprili yanıt gecikmedi. Üner'in cevabına Cüneyt Özdemir de yorum yazdı.

"BÜYÜK SIR ÇÖZÜLDÜ"

Ece Üner'İn tuvalete giderken, mikrofonu açık unutması üzerine ortaya komik anlar çıktı. Üner, Twitter hesabından "Büyük sır çözüldü. Tuvalete gidiyorum. Evet yapıyorum ben bunu!" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir de bu yanıt karşısında yorum yapmadan duramadı.





