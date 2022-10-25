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Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki programında ilginç anlar! Ece Üner tuvalete giderken mikrofonunu açık unutunca salon kahkahaya boğuldu

25.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında ilginç anlar yaşandı. Ünlü sunucu Ece Üner, program esnasında lavaboya gitmek istedi. Mikrofonunun açık olması nedeniyle Ece Üner'in sesi yayına gitti. Duruma müdahale eden Oğuzhan Uğur'un "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" sözleri ise stüdyoyu kahkahalara boğdu.

Siyasi parti liderlerini YouTube kanalı Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'da konuk eden Oğuzhan Uğur, sosyal medya yasasının tartışıldığı yeni programıyla büyük ilgi gördü. Programa hukukçular, ünlü YouTuberlar ile Uğur Dündar, Okan Bayülgen, Cüneyt Özdemir, Haluk Levent, Ece Üner, Candaş Tolga Işık, Özlem Gürses konuk oldu.

TUVALETE GİDERKEN MİKROFONUN AÇIK KALDI

Konuklar arasında yer alan sunucu Ece Üner'in tuvalet molası istediği anlar yayına yansıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Uğur Dündar'ın konuşması sırasında sessizce lavaboya gitmek isteyen Ece Üner'in mikrofonunun sesinin hala açık olması dikkat çekti.

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OĞUZHAN UĞUR MÜDAHALE ETTİ

Yolda biriyle karşılaşan Ece Üner, konuşmaya başladı. "Tuvalete. Yok yok iyiyim. Çok iyiyim" sözleri mikrofonun fark edilip erken kapatılmasına ön ayak oldu. Sunucu Oğuzhan Uğur ise o sırada, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" sözleriyle salonda eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.

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Aralarında Uğur Dündar, Okan Bayülgen, Cüneyt Özdemir gibi birçok ismin bulunduğu programa başarılı sunucu Ece Üner'de katıldı. Program esnasında yaşananlar seyirciye eğlenceli saniyeler yaşattı.

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