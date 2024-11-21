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"Tuvaletimi yapamayacak bir durumdayım" demişti! Sibil Çetinkaya sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı galada bırakmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.11.2024 11:07
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Esas Oğlan dizisini yıldızı Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya "Korkunç bir acı içindeyim. "Tuvaletimi bile yapamayacak bir durumdayım" diyerek acı dolu anlarını anlatmıştı. Zor günleri geride bırakan fenomen galada sevgilisiyle poz verdi.

"Tuvaletimi yapamayacak bir durumdayım" demişti! Sibil Çetinkaya sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı galada bırakmadı

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ev kazasını Instagram'dan duyurdu. Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’la devam eden ilişkisiyle de gündemde olan Çetinkaya, takipçilerine yaşadığı zor anları şu şekilde aktarmıştı:

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"Maalesef korkunç bir pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağındaki çay, bacaklarıma, kasıklarıma ve kasık içi bölgeme dökülerek büyük acılara yol açtı. Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum. Görüntüyü paylaşmak istemiyorum, ama acım çok yoğun. Şu an iz bırakmaması için elimden geleni yapıyorum. Allah beterinden korusun, kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim."

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"ACISI GEÇSİN YETER"

Çetinkaya, kazanın ardından yaşadığı zorlukları "İzi bırakmak bir yana, acısı geçsin de yeterim. Bölge bölge su topladı, bu yüzden afedersiniz tuvaletimi bile yapamayacak durumdaydım" diyerek anlatmıştı.

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Sibil Çetinkaya zor günler geçirdikten sonra Esas Oğlan galasında ortaya çıktı. Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın başrolde oynadığı dizinin galasında cesur tarzıyla boy gösteren fenomen "Ben esas oğlanımı buldum" notuyla pozlarını paylaştı.

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Fenomene "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya
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