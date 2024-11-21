Esas Oğlan fragmanı müstehcen bulunmuştu! Hadise ve Seda Bakan galaya bomba bir kıyafetle geldi

Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise'nin başrolünde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dizinin fragmanı müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise ve Seda Bakan ise bu duruma isyan etmişti.

Hadise "Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?' demişti.

22 Kasım’da Gain'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin galası yapıldı.

Yakın arkadaş olan Seda Bakan ve Hadise geceye aynı elbiseyle katıldı. Süper mini siyah bir elbise giyen iki dost bol bol poz verdi. Sosyal medyada "Şahane fikir", "Pişti değil kız kardeşlik", "Ay çok tatlılar" yorumları yapıldı.

HADİSE'DEN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Esas Oğlan dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda ettiği görülen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.

Seda Bakan ile Marie Claire'nin Youtube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı Hadise, kuaförüyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Bir günlüğüne Belçika'ya gidip gelen Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" diye konuşmuştu.