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Tuvana Türkay isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

22.05.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvana Türkay, bir sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan paylaşıma isyan etti. Estetiksiz haliyle sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, “benimle artık uğraşmayın rica edeceğim” dedi.

Tuvana Türkay isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Şu sıralar Kağıt Ev dizisinde boy gösteren Tuvana Türkay, kendisi hakkında paylaşım yapan bir sosyal medya hesabındaki gönderiye isyan etti.

Tuvana Türkay, yaptığı açıklamada burun estetiğinden başka bir estetiği olmadığını ve burnunu yaptırdığında ise çocuklar gibi sevindiğini dile getirdi.

estetik

Başarılı oyuncu aynı zamanda Ağır Romantik filminin gala gecesinde yaşanan gaf olayıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Tuvana Türkay gala gecesinde oyuncu arkadaşı Onur Tuna’yı ti’ye alan sözleri sonrasında bir açıklama yayınlayarak şaka yaptığını ve anlaşılmadığını dile getirmişti.

Ekran Alıntısı

Tuvana Türkay son yaptığı paylaşımda, “O sette dönen şantajları, berbat olayları illa açık mı edeyim. Oyuncu arkadaşımın rencide olmaması adına ve emek veren arkadaşlarımın hatırına susuyorum.” diyerek yaşananlar hakkında soru işaretlerine neden oldu.

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TUVANA TÜRKAY’IN AÇIKLAMASI

"Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız “tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir” demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz. 19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim. Aradan geçmiş 11 yıl e yeter be kardeşim. Bir de sayfa sahibinin de gerçekten doktor olması! Size gelip işlem yaptırsak en çok bizi mi kayıracaktınız. Şu gaf dediğiniz konuya gelirsek. Defalarca oyuncu arkadaşımla alakalı olmadığı zaten açıklandı. İnanmak istemediniz. O sette dönen şantajları, berbat olayları illa açık mı edeyim. Oyuncu arkadaşımın rencide olmaması adına ve emek veren arkadaşlarımın hatırına susuyorum. Benimle artık uğraşmayın rica edeceğim."

tuvana

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Tuvana Türkay
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