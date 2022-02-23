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Tüyler ürperten bir hikaye! “Fil ayaklı” diyerek alay edilen sirklerde gösteri yapmaya zorlanan kadın: Fanny Mills

23.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1860-1899 yılları arasında yaşayan Fanny Mills, dünyanın en nadir görülen hastalıklarından birisine sahipti. Ailesiyle birlikte İngiltere’den yolan çıkan Mills, Amerika’nın Ohio eyaletindeki bir köye yerleşti. Mills, Milroy Hastalığı adı verilen ve alt uzuvların şişmesine neden olan bir hastalıkla mücadele ediyordu. Dış görünüşünün diğer insanlardan farklı olması nedeniyle sirk yöneticilerinin dikkatini çekti. Mills, 1980’li yıllarda “Ohio Big Foot Girl” ismiyle zorla sahne aldırılmaya başlandı.

Tüyler ürperten bir hikaye! “Fil ayaklı” diyerek alay edilen sirklerde gösteri yapmaya zorlanan kadın: Fanny Mills

Ayaklarının bir tanesi sadece 50 kilo olan ve yaşıyla birlikte uzuvlarının büyümeye devam ettiği nadir bir hastalıkla mücadele eden Fanny Mills isimli kadın insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birini yaşadı. Belden yukarı normal bir kadın gibi görünen Mills’in ayaklarının normalden çok daha fazla şişmesine neden olan bir rahatsızlığı vardı. Ticaret amacıyla sirklerde sergilenmeye zorlanan Mills, zorunlu bir mücadele vermek zorunda kaldı.

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AYAKKABILAR OLMUYORDU

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Fiziksel özelliklerindeki farklılıklar onun hayatını doğrudan etkiledi.Normal ayakkabılar ayağına uygun olmadığı için Mills, üç keçi derisinden özel olarak yapılan bir ayakkabı ve yastık kılıflarından çorap kullanıyordu. Ayak parmakları tamamen düzensiz bir haldeydi ve tırnaklarının olması gerek açıklıklarda uzama olmuyordu.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

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1980’li yıllarda Ohio eyaletinin en ünlü sirk gösterilerinden biri Mills’i sergilemeye başladı. “Ohio Koca Ayak Kızı” olarak kısa sürede popülerliğe kavuşan Mills’i görmek için dünyanın pek çok noktasından turistler geliyordu. Mills sayesinde sirkin yöneticileri haftada 4 bin dolara kadar para kazanıyordu. Ancak sağlık durumu nedeniyle kazandığı parayı harcamak için kullanabileceğini herhangi bir durum yoktu. Babası biriktirdiği parayla evlenmeye ikna edecek bir eş satın almasını söyledi. Ancak 1886 yılında Mills, üvey erkek kardeşi William Brown ile evlendi.

1997 yılında ölü bir çocuk dünyaya getirdi. Bu doğumun sonrasında fiziksel ve ruhsal sağlığında derin yaralar oluşmaya başladı. 39 yaşında ise hayata gözlerini yumdu.

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İngiltere
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