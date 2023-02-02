Tuzak dizisi bu akşam var mı, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Tuzak dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. TV 8 ekranlarında yayınlana Tuzak her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Bu akşam yayın akışında saat 20:00'de Survivor 2023'ün yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Tuzak dizisinin yeni bölüm saati

TUZAK BU AKŞAM VAR MI?

Tuzak dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ancak dizinin yayın saati değişti. Tuzak bu akşam saat 22:15’te yayınlanacak. Survivor 2023 ise yeni bölümü ile 20:00’da ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'e 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

00:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

