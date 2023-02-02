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Tuzak dizisi bu akşam var mı, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

02.02.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Tuzak dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın günü değiştirilmişti. İzleyiciler perşembe gününün gelmesinin ardından heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Peki, Tuzak dizisi bu akşam var mı? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Tuzak dizisi bu akşam var mı, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV 8 yayın akışı

Tuzak dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. TV 8 ekranlarında yayınlana Tuzak her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Bu akşam yayın akışında saat 20:00'de Survivor 2023'ün yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Tuzak dizisinin yeni bölüm saati

TUZAK BU AKŞAM VAR MI?

Tuzak dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ancak dizinin yayın saati değişti. Tuzak bu akşam saat 22:15’te yayınlanacak. Survivor 2023 ise yeni bölümü ile 20:00’da ekrana gelecek.

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TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'e 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
00:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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