Tuzak dizisinin Luna'sı İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? İlayda Çevik nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Sezonun ilgi çeken yapımları arasında yer alan Tuzak dizisi için geri sayımın sonuna gelindi. Dizinin başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimler yer almakta. Oyuncu kadrosunda bulunan İlayda Çevik Tuzak dizisinde Luna rolünü canlandıracak. Bu gelişmeyle beraber İlayda Çevik'in hayatı seyirciler tarafından merak konusu oldu. İşte İlayda Çevik'in hayatına dair merak edilen sorular ve yanıtları...
22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Karagül dizisindeki “Maya Şamverdi” rolüyle tanınmıştır. İlk sinema deneyimini 2013 yılında rol aldığı Kızım İçin filmiyle yaşamıştır. Sonra ise İsimsizler ve Savaşçı dizilerinde oynamıştır. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde “Berrak Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Gel Dese Aşk dizisinde “Bahar Çetin” karakterini canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Gel Dese Aşk dizisinden sonra Sen Çal Kapımı dizisinde “Balca Koçak” karakterini canlandırmıştır. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde “Betül Arcan” karakterini canlandırdı.
2013 Kızım İçin (film)
2013-2016 Karagül
2017 İsimsizler
2017 Savaşçı
2018-2019 Sen Anlat Karadeniz
2020 Gel Dese Aşk
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2021-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2022- Tuzak
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