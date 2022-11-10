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Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral o sahneyle gündemde! "Tüylerim diken diken"

10.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinde Ceren rolüne hayat veren Bensu Soral son bölümdeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Çocuklarının elinden alındığı sahnelerde yaptığı oyunculukla adından söz ettiren Soral'a "İçim titredi", "Tüyler diken diken" yorumları yağdı.

Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral o sahneyle gündemde! "Tüylerim diken diken"

Tuzak dizisi ile ekranlara dönen Bensu Soral dizide Ceren karakterine hayat veriyor. Akın Akınözü ile başrolü paylaştığı dizide Ceren karakterine hayat veren Soral, oyunculuğuyla gündem oldu.

Dizide çocukları elinden alınan bir anneyi canlandıran Bensu Soral'in sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

TUZAK DİZİSİNDE NE OLDU?

Tuzak'ın son bölümünde Bensu Soral'ın canlandırdığı Ceren'in yıllardır annelik yaptığı eski eşinin çocukları elinden alınıyor. Eski eşinin şikayetiyle çocuklardan ayrılmak zorunda kalan Ceren, gözyaşlarına boğuluyor.

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Soral bu sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşılan sahne için "Doğurmadan anne olunduğunu gösteren sahne" ve "Bensu Soral oynamadı, resmen yaşadı", "İçim titredi" yorumları yapıldı.

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Bensu Soral

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