Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral o sahneyle gündemde! "Tüylerim diken diken"

Tuzak dizisi ile ekranlara dönen Bensu Soral dizide Ceren karakterine hayat veriyor. Akın Akınözü ile başrolü paylaştığı dizide Ceren karakterine hayat veren Soral, oyunculuğuyla gündem oldu.

Dizide çocukları elinden alınan bir anneyi canlandıran Bensu Soral'in sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

TUZAK DİZİSİNDE NE OLDU?

Tuzak'ın son bölümünde Bensu Soral'ın canlandırdığı Ceren'in yıllardır annelik yaptığı eski eşinin çocukları elinden alınıyor. Eski eşinin şikayetiyle çocuklardan ayrılmak zorunda kalan Ceren, gözyaşlarına boğuluyor.

Soral bu sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşılan sahne için "Doğurmadan anne olunduğunu gösteren sahne" ve "Bensu Soral oynamadı, resmen yaşadı", "İçim titredi" yorumları yapıldı.



