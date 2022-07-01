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Tuzla'da bakıma alınan gemide çıkan yangın söndürüldü

01.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da bakıma alınan gemide çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da bakımda olan bir geminin makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Tersaneler Caddesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bakıma alınan bir geminin makine dairesinde boya yapılırken yangın çıktı.

Tersane çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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