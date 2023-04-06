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  4. Tuzla'da çimento yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da çimento yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

06.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da çimento yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da çimento yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

TEM Otoyolu Tuzla mevkisinde Edirne istikametine giden 51 ABH 290 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, dorseyi tırdan ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, yolun Edirne istikametini trafiğe kapattı. İtfaiye görevlileri de tırdaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın dolayısıyla TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından Edirne istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.


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