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Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

08.04.2022 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı.

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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