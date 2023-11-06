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Tuzlaspor'dan Ali Koç'a çok sert yanıt! ''Belçika'da hangi kulübü satın aldınız?''

06.11.2023 13:23 | Son Güncelleme:
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Tuzlaspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olay bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Tuzlaspor'dan Ali Koç'a çok sert yanıt! ''Belçika'da hangi kulübü satın aldınız?''

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına 'Fırıldak Ali' başlığıyla cevap verdi. İşte Tuzlaspor'un açıklamaları...

"İSPATI MÜMKÜN OLUP PASSOLİG KAYITLARINDA MEVCUTTUR"

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Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifade eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde Kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir. Önemle belirtmek isteriz ki, daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında Halk TV'de Murat Ağırel'in Passolig hakkındaki bilgisizliği nedeniyle bu talihsiz açıklamalara yer verdiğini belirtmiştik.

Fenerbahçe Başkanı tarafından bu mesnetsiz karalamalara destek verilmesini hayretle karşılamaktayız. Ali Koç tarafından her ne kadar bu konunun TFF tarafından dikkate alınmadığını belirtmişse de, Kulübümüz aleyhine kesin nitelikte belge ve bilgi olmaksızın açıklama yapılamayacağı hukukumuzun temel ilkeleri kapsamında her türlü izahtan varestedir. Kaldı ki, yapılan karalamaların aksinin ispatı mümkün olup Passolig kayıtlarında mevcuttur. Bu nedenle gerekli araştırmaların yapılması için görevlileri göreve davet etmiştik.

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"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER ETMİŞTİR"

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Aynı tutumu Fenerbahçe tarafından Lamine Diack transferi hakkında da beklemekteyiz. Nitekim söz konusu futbolcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulübümüz Başkanını aramak suretiyle "Başkanım bırak oyuncuyu alalım, biz bu oyuncuyu oynatacağız, sonrasında sonraki satıştan payını ben size ödeyeceğim" demesi üzerine cüzi bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fakat ne var ki Fenerbahçe, oyuncuyu tek bir antrenmana dahi sokmaksızın ardışık transfer ile birkaç gün İçerisinde Ankaragücü'ne transfer etmiştir. Futbolcunun ardışık bu iki transferinin FIFA ve TFF tarafından yasaklanan ve sonucu transfer yasağı cezasına kadar uzanabilen bir "köprü transfer" olduğu ve ardışık bu transferden dolayı TFF tarafından Fenerbahçe'ye disiplin cezası uygulanması gerektiği hususu her türlü izahtan vareste olup, asıl incelenmesi gereken husus budur!

"ALGI FIRILDAKLIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

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Trabzonspor mağlubiyetinin gündemini değiştirmek maksatlı, Kulübümüz aleyhine asılsız karalamalara dahil olan Fenerbahçe'nin öncelikli olarak kendi yaptığı talimata aykırılıklar ve disiplin ihlalleri ile ilgilenmesi gerekmektedir. Her fırsatta TFF' nin kendisine karşı olduğunu iddia eden Ali Koç'un TFF'nin Fenerbahçe menfaatine hiç hareket etmiyormuş gibi kamuoyunda karşı yapmış olduğu algı fırıldaklığından başka bir şey değildir.

"LAMİNE DİACK'I HENÜZ TRANSFER ETMEDEN..."

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Asıl araştırılması gereken ve cevaplarının verilmesi gereken sorular şunlardır: Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali?

Bu transferden elde ettiğin 450.000 Avro geliri Fenerbahçe' nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın Fırıldak Ali?

"BELÇİKA'DA HANGİ KULÜBÜ SATIN ALDINIZ?"

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Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali?

Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?

Senden yaşça büyük, Fenerbahçe'ye sayısız katkıları olan 84 yaşındaki Sn. Ogün Altıparmak' a söylediğin sözler saygısızlık değil midir Fırıldak Ali?

Bilindiği üzere TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı' nın Mükerrer 11. Maddesine göre aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. Bu hususta TFF tarafından Fenerbahçe aleyhine herhangi bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın, devamlı surette TFF' nin Fenerbahçe aleyhine hareket ettiği algısı yaratman fırıldaklık değil midir Fırıldak Ali?

Bu hususa dair elimizdeki resmi belgeleri yakında kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz. Kamuoyuna saygılarımızla."

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