Tuzlaspor, Galatasaray karşısında rekor kırdı! Tarihe geçen skor...

Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Tuzlaspor'dan tam 6 gol yedi. Sarı-Kırmızılı ekip maçı kendi sahasında oynadı. Maçta 1-0 öne geçen Galatasaray birden adeta çökerek farklı bir şekilde 6-2 mağlup oldu. Tuzlaspor ise galibiyet sevincini doya doya yaşadı. Galatasaraylı taraftarların ise öfkesi sosyal medyada dinmedi. Yönetimi ve teknik direktörü eleştiren taraftarlar istifa çağrısında bulundu.

TUZLASPOR TARİHE GEÇTİ

Tuzlaspor, kulüp tarihinde ilk kez bir maçta 6 gol attı. Galatasaray'ı 6-2 mağlup eden İstanbul ekibi böylelikle bu maç sayesinde kendileri adına rekor kırmış oldu.





