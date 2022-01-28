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Tuzlaspor, Galatasaray karşısında rekor kırdı! Tarihe geçen skor...

28.01.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Tuzlaspor'a karşı oynadığı dostluk maçından 6-2 mağlup ayrıldı. Bu olay sonrası taraftarlar sosyal medyada adeta kazan kaldırdı. Spor Toto 1. Lig ekibi olan Tuzlaspor'a karşı bu kadar kötü bir oyun ortaya koyup fark yiyen Sarı-Kırmızılılar, Tuzlaspor tarihine geçti. Tuzlaspor, kulüp tarihinde ilk kez bir maçta 6 gol attı.

Tuzlaspor, Galatasaray karşısında rekor kırdı! Tarihe geçen skor...

Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Tuzlaspor'dan tam 6 gol yedi. Sarı-Kırmızılı ekip maçı kendi sahasında oynadı. Maçta 1-0 öne geçen Galatasaray birden adeta çökerek farklı bir şekilde 6-2 mağlup oldu. Tuzlaspor ise galibiyet sevincini doya doya yaşadı. Galatasaraylı taraftarların ise öfkesi sosyal medyada dinmedi. Yönetimi ve teknik direktörü eleştiren taraftarlar istifa çağrısında bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi! Taraftar isyanda...Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi! Taraftar isyanda...

TUZLASPOR TARİHE GEÇTİ

Tuzlaspor, kulüp tarihinde ilk kez bir maçta 6 gol attı. Galatasaray'ı 6-2 mağlup eden İstanbul ekibi böylelikle bu maç sayesinde kendileri adına rekor kırmış oldu.

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