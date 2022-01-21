TV programıyla tanınmışlardı! Anna-Marie ile Mürsel güzel haberi verdi

TLC'de yayınlanan 'Evliliğe 90 Gün' programında Antalyalı Mürsel ve Nebraskalı Anna'nın aşkı bir dönem gündem oldu. Facebook'ta arıcılık grubunda tanışan Mürsel ile Anna'nın aşkı kilometreleri aştı. Dil engeli olmasına rağmen aralarında romantik bir ilişki başlayan ikilinin hikâyesi TLC'de ekranlara gelmişti.

Anna-Marie Campisi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan mutlu bir haber verdi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak açıklama yalan isim, Türk kocası Mürsel Mistanoğlu ile birlikte ilk çocuklarını beklediğini ilan etti.

Anna-Marie Campisi açıklamasında "Mürsel ve ben bu Mayıs'ta küçük bir erkek çocuğu beklediğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Şu anda bebeğimiz 22 haftalık!" dedi. Anna-Marie, paylaşımlarına 'Geleceğin arıcısı Mayıs 2022' yazan siyah baskılı küçük sarı bir tulum da dahil olmak üzere birkaç fotoğraf ekledi.

Anna ayrıca, Mürsel ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ve mayıs ayında doğması beklenen erkek bebeklerinin ultrason görüntüsünü de paylaştı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR SORUN OLDU

Anna'nın evlilik dışı doğan çocuklarını o dönem Mürsel'in Türkiye'deki ebeveynleri onaylamamıştı. Mürsel önce düğünü iptal edip Türkiye'ye dönmüş ancak daha sonra geri dönüp Anna ile evlendmişti.

Anna geçen haziran ayında Instagram'da yaptığı paylaşımla aşklarına adeta saygı duruşunda bulundu. Anna paylaşımında, "İki yıl önce bugün Mürsel ilk kez ABD'ye indi! Zaman uçup gidiyor! Çılgın ve yoğun bir 2 yıl oldu" diye yazdı.

