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    4. TV yayın akışı 10 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 07:27
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    10 Eylül 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 10 Eylül Salı Sakar Şakir, Şuursuz Aşk , Bir Gece Masalı, Kolpaçino 3. Devre, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 10 Eylül Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 10 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    10 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
    21:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
    23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
    02:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
    03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Sen Anlat Karadeniz
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Gece Masalı
    23:20 Bir Gece Masalı
    02:00 Safir
    04:40 Tatar Ramazan

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Kolpaçino 3. Devre (Yerli Sinema)
    21:45 Kolpaçino 3. Devre (Yerli Sinema)
    23:30 Güzel Köylü
    02:00 Dürüye'nin Güğümleri
    04:30 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:15 Şehirden Uzakta
    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
    13:15 Lingo Türkiye
    14:30 Seksenler
    15:45 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Gönül Dağı
    23:30 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)
    02:05 Seksenler
    04:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:30 İlk Bakış
    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:30 Kötü Kan
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
    22:45 Kötü Kan
    03:45 Mucize Doktor
    05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Bizi Birleştiren Hayat
    11:45 Bizi Birleştiren Hayat
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Bizi Birleştiren Hayat
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)
    22:30 Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)
    00:30 Android Polis (Yabancı Sinema)
    04:15 Taş Kağıt Makas

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