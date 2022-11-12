TV yayın akışı 12 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Baba
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Güzel Günler
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Güzel Günler
02:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:00 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Aldatmak
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hicran
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Kanlı Kaçış (Yabancı Sinema)
04:15 Müzik Arası
05:15 Yabancı Damat
06:15 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:00 İyilik
16:00 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
22:00 İlk Buluşma
23:45 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
01:30 Yasak Elma
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Şevkat Yerimdar
07:30 Toprak İle Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:15 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Kasırgada Vurgun (Yabancı Sinema)
22:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
00:30 Kasırgada Vurgun (Yabancı Sinema)
02:30 Duy Beni
05:00 Güzel Köylü
06:30 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
13:00 Kadere Karşı
14:15 Pişir de Görelim
17:15 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Yedi Numara
06:10 Kalk Gidelim
09:50 Hayallerin Peşinde
10:50 Kasaba Doktoru
14:10 Şendul Şaban (Yerli Sinema)
16:10 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:10 Yedi Numara