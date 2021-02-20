TV yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Şubat 2021 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Ramo
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Mavi Boncuk
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Zaman Makinesi 1973
02:15 Çukur
05:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler 2 - Yabancı Sinema
11:40 Maraşlı
15:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
22:20 Kardeşlerim
01:30 Kanatsız Kuşlar
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgırıye
16:00 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karınca Adam
22:30 Matrix Revolutions
01:30 Matrix Revolutions
03:30 Müzik Arası
04:30 Afili Aşk
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
03:00 Yasak Elma
05:15 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın
07:00 Medcezir
09:30 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Sivil Cephe
05:00 Geniş Aile
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panorama / Canlı
12:00 Doğduğun Ev Kaderindir
15:15 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
04:45 Işığın Prensesi
07:00 Böyle Bitmesin
09:10 Yedi Numara
10:10 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:30 Türk Sineması "Kuklalı Köşk"
15:25 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Payitaht "Abdülhamid"
04:05 Yedi Numara
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