TV yayın akışı 21 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hafta sonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 21 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Kasım Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:45 Alev Alev
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bang Bang (Yabancı Sinema)
12:35 Kuruluş Osman
15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Babam (Yerli Sinema)
02:55 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Hekimoğlu
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Annenin Günahı
22:45 Bir Annenin Günahı
02:45 Arda’nın Mutfağı
03:35 Müzik Arası
04:45 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Zümrüdüanka
15:00 Hepsi Benim
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
00:45 Zümrüdüanka
03:00 Bay Yanlış
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
16:00 En Güzel Bölüm
16:20 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 İntikam (Yabancı Sinema)
02:00 İntikam (Yabancı Sinema)
03:30 Yerli Dizi (Tekrar)
05:30 Erkenci Kuş (Yerli Dizi)
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
06:50 Böyle Bitmesin
09:20 Yedi Numara
10:00 Gönül Dağı
13:30 Benim Adım Melek
16:30 Tövbeler Olsun
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
23:40 Tarihin Arka Odası
Okuyucu Yorumları 0 yorum