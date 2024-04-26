TV yayın akışı 26 Nisan 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Nisan Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Nisan Cuma kanalların yayın akışında neler var? 26 Nisan Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Nisan Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Nisan 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Nisan Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 NİSAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Safir

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kardeşlerim

03:00 Maraşlı

05:30 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Dönence

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

23:30 Orta Sayfa

01:30 Kirli Sepeti

04:00 Kefaret

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

23:15 Çarkıfelek

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:10 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:20 Gönül Dağı

05:20 Lingo Türkiye





