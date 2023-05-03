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  4. TV yayın akışı 3 Mayıs 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Mayıs 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

03.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mayıs 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Mayıs Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Mayıs 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,3 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Mayıs Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.3 Mayıs Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
03:00 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Küçük Bir Gün Işığı
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:45 69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni Kırmızı Halı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
23:30 69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
00:30 Yerli Dizi
03:00 Kuzey Güney
05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Gülcemal
02:00 Tetikçinin Oğlu
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:20 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli
21:00 3’Te 3
22:50 Yürek Çıkmazı
01:45 3’Te 3
03:10 Kalk Gidelim
04:30 Seksenler
06:25 Kapanış


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