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  4. TV yayın akışı 30 Kasım 2022 Çarşamba! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı 30 Kasım 2022 Çarşamba! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

30.11.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV yayın akışı bugün yine dopdolu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Televizyonlarda hangi dizi, film ve programların yer alacağını merak eden izleyiciler, 30 Kasım Çarşamba TV yayın akışını araştırıyor. Ekranlarda yer alacak film ve dizilerin saatleri belli oldu. İşte Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı 30 Kasım 2022 Çarşamba! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

30 Kasım Çarşamba TV yayın akışı içerisinde birçok dizi ve film yer alıyor. Televizyon ekranlarında bugün izleyicilerin ilgisini çeken programlar yer alıyor. Buna göre Kuruluş Osman, Hayat Bugün, Bir Peri Masalı, Çöp Adam ve MasterChef Türkiye programları ilgiyle takip ediliyor. İşte merakla beklenen 30 Kasım Çarşamba TV yayın akışı listesi

30 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam

KANAL D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız

FOX TV yayın akışı

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
23:15 Darmaduman

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV yayın akışı

06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hayat Bugün

TRT 1 yayın akışı

08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Avustralya-Danimarka”
20:00 3’Te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Arjantin”
00:00 Kasaba Doktoru

TV8 yayın akışı

06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
22:30 Tuzak

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