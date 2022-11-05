TV yayın akışı 5 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 KASIM 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hayat Bugün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Enes Batur Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Aldatmak

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Hayatın Tatlı Yanı (Yabancı Sinema=

04:30 Müzik Arası

05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bir Peri Masalı

14:30 İyilik

16:30 Darmaduman

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

22:45 Bir Peri Masalı

01:45 Yasak Elma

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Toprak İle Fidan

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:30 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)

03:15 Kiralık Aşk

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Tuzak

13:30 Pişir de Görelim

16:30 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 Pişir de Görelim

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Yedi Numara

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

13:40 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

15:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

