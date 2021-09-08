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TV yayın akışı 8 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

08.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Eylül 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Eylül 2021 Çarşamba Düğüm Salonu, Bizum Hoca 2, Sen Çal Kapımı, İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi, Bayi Toplantısı, MasterChef Türkiye ve Seneye Bu Zamanlar programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Eylül TV yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,8 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 8 Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
22:15 En Büyük Şaban (Yerli Sinema)
01:15 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
03:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
22:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Yabancı Sinema)
01:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03:15 Baş Belası
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
22:15 Aşk Tesadüfleri Sever (Yerli Sinema)
00:45 Kırık Hayatlar
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Final)
00:15 Fulya İle Umudun Olsun
02:30 Çılgın Dershane (Yerli Sinema)
05:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:20 Star Market
05:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

04:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:35 Tövbeler Olsun
08:45 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:05 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 Dünya Hali
23:50 Seksenler
02:20 Benim Adım Melek


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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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