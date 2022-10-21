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TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D yayın akışı

21.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV yayın akışı, 21 Ekim itibari ile merak ediliyor. Televizyonda izlenen filmler, diziler, yarışma programları sevilerek izleniyor. Her akşam kanallar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İzleyiciler reklam aralarında başka kanallara bakarak farklı içerikleri de takip ediyor. Peki, TV’de bugün neler var? İşte 21 Ekim Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV ve ATV yayın akışı...

TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D yayın akışı

21 Ekim 2022 Cuma günü televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 21 Ekim 2022 Cuma akşamında Hayat Bugün, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, İyilik, Yalnız Kurt, Yalı Çapkını ve Kasaba Doktoru içerikleri yayınlanacak. 21 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...

21 EKİM CUMA GÜNÜ YAYIN AKIŞI

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Yeni sezonların başlamasıyla birlikte eski diziler ve yeni diziler reyting için kıyasıya mücadele ediyorlar. Televizyon ekranlarında her hafta yeni bir dizi başlıyor. İzleyiciler yeni dizileri, filmleri ve yarışma programlarını takip ederken zorluk yaşayabiliyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri güncel yayın akışlarını internet üzerinden araştırıyor. 21 Ekim 2022 Cuma günü yayın akışı belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var?

21 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

STAR TV YAYIN AKIŞI

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07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

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06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hayat Bugün
22:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
00:30 NR1 Video Müzik Ödülleri
02:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

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06:15 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

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07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Bir Peri Masalı
04:00 Senden Daha Güzel
06:00 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

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07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

TV8 YAYIN AKIŞI

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06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
09:45 Tuzak
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

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05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:50 3’Te 3
01:30 Balkan Ninnisi
04:00 Yeşil Deniz

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