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TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D yayın akışı

24.10.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV yayın akışı, 24 Ekim itibari ile merak ediliyor. Televizyonda izlenen filmler, diziler, yarışma programları sevilerek izleniyor. Her akşam kanallar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İzleyiciler reklam aralarında başka kanallara bakarak farklı içerikleri de takip ediyor. Peki, TV’de bugün neler var? İşte 24 Ekim Pazartesi Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV ve ATV yayın akışı...

TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D yayın akışı

24 Ekim 2022 Pazartesi günü haftanın başında televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 24 Ekim 2022 Pazartesi akşamında Bir Küçük Gün Işığı, O Kız, Güldür Güldür Show, Yasak Elma, Masterchef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu içerikleri yayınlanacak. 24 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...

24 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

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00:20 Kardeşlerim
03:20 Bir Küçük Gün Işığı
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı

[DETAYLI YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
]

SHOW TV YAYIN AKIŞI

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03:15 Hayat Bugün
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

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02:00 Dizi
03:30 Türk Müziği
04:30 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

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01:45 Kamera Arkası
02:30 Senden Daha Güzel
06:00 Şevkat Yerimdar
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tozluyaka

KANAL D YAYIN AKIŞI

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00:15 Camdaki Kız
03:00 Bir Zamanlar Brooklyn'de
04:30 5N 1K
05:30 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yargı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
23:15 Banka İşi

TV8 YAYIN AKIŞI

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00:15 Tuzak
03:00 Gazete Magazin
03:45 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:00 Masterchef Türkiye 2022
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2022

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:55 Balkan Ninnisi
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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