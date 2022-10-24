TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D yayın akışı

24 Ekim 2022 Pazartesi günü haftanın başında televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 24 Ekim 2022 Pazartesi akşamında Bir Küçük Gün Işığı, O Kız, Güldür Güldür Show, Yasak Elma, Masterchef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu içerikleri yayınlanacak. 24 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...

24 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kardeşlerim

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

03:15 Hayat Bugün

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Dizi

03:30 Türk Müziği

04:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

01:45 Kamera Arkası

02:30 Senden Daha Güzel

06:00 Şevkat Yerimdar

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Camdaki Kız

03:00 Bir Zamanlar Brooklyn'de

04:30 5N 1K

05:30 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yargı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

23:15 Banka İşi

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Tuzak

03:00 Gazete Magazin

03:45 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:00 Masterchef Türkiye 2022

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2022

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:55 Balkan Ninnisi

05:15 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

